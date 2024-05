Aquile in volo su Roma. Ma Medini si infortuna

grizzlies roma

3

aquile ferrara

41

Solida prestazione delle Aquile a Roma, con gli estensi che si impongono sui Grizzlies con un rotondo 41-3, pagando però un prezzo pesante in termini di infortuni, con il ricevitore Medini che si fa male nel primo quarto durante un’azione di gioco e di fatto pone termine alla stagione di uno dei top player estensi. La partita era iniziata subito bene per le Aquile, che partite in attacco vanno subito a segno con un bel touchdown di Bindini ben servito da Scaglia. E’ lo stesso Bindini a calciare la trasformazione che porta la squadra di coach Pippin in vantaggio per 7-0, con la difesa estense che nel drive successivo dei Grizzlies ferma subito ogni velleità dei romani con uno splendido intervento di Edoardo Motta. Nuovo drive per le Aquile, che muovono agevolmente palla con Medini che riceve il pass di Scaglia e si invola in profondità nella metà campo avversaria infortunandosi però sul placcaggio del difensore di casa. Capitozzo riceve una ltro pallone avvicinandosi ulteriormente alla end zone dei Grizzlies, che viene violata poco dopo da una bella corsa di Nadj per il 13-0 a cui Bindini aggiunge il calcio addizionale. Il primo tempo si chiude sul 27-3, nella ripresa i Grzzlies partono in attacco ma l’intercetto di Quadretti spegne subito ogni velleità dei padroni di casa. Con qualche buon passaggio l’attacco estense muove palla, ma arriva l’intercetto dei Grizzlies e solo nell’ultimo quarto Ladisa comincia a trovare ritmo di gioco, servendo un bel pass per Bindini per il 33-3, aggiungendo poi il calcio addizionale. La difesa estense con le riserve in campo continua a fermare i Grizzlies e blocca il punt romano al 4° tentativo, con Neodo che recupera l’ovale a 15 yards dall’end zone dei padroni di casa e Ladisa serve di nuovo Bindini per il definitivo 41-3.