Aquile, si riparte con ambizioni e volti nuovi. Coach Pippin al lavoro su una rosa rinforzata

Sta per entrare nel vivo la stagione delle Aquile, che a partire dal 10 marzo torneranno in campo alla caccia di quel titolo di 2° Divisione (ora IFL2) sfuggito per un soffio nella bella e combattuta finale del luglio 2023 contro i Lions Bergamo. Per gli estensi diverse novità in questa stagione, a partire dal nuovo head coach Dan Pippin, che dal suo arrivo in Italia sta costruendo e ricostruendo la squadra estense, soprattutto in attacco con un nuovo sistema di gioco che, ancora in corso di assimilazione, richiederà tempo e le prove del campo per essere affinato. La difesa rimane invece nelle capaci mani di coach Jerry Gordon, riconfermato dopo l’ottima stagione 2023 che aveva visto il reparto primeggiare nelle statistiche del campionato rivelandosi un vero osso duro per la maggior parte degli attacchi avversari. Tante novità anche sul fronte giocatori, con la società estense che ha cercato di rinforzarsi rispetto alla stagione passata acquisendo diversi giocatori nei vari reparti offensivi e difensivi. I fasti del 2023 hanno contribuito ad attirare l’attenzione dei giocatori verso le Aquile ed un nutrito gruppo di rinforzi è arrivato dall’area bolognese con la difesa che, dopo aver dovuto rinunciare a Berti e Zanella per ragioni di studio e lavoro, ha accolto tra le sue fila Cerullo, Baldi, Bilacchi e Pedretti, mentre in attacco sempre dal bolognese hanno rinforzato l’attacco estense il centro Pellegrino, la linea Rubagotti e Mileti nel ruolo di tight end. L’attacco estense rispetto alla scorsa stagione sarà senza il forte e poliedrico Ferrari tra i ricevitori, mentre il reparto dei runningback sarà privo di Khalafalla tornato a casa Doves. Il lavoro del ds Ferrari e dei suoi collaboratori ha però dato i suoi frutti ed ai runningback Romagnoli e Franco si affiancheranno Cappellini dai Trappers Cecina e Nadj Prima dai Leoni Basiliano. E proprio da quest’ultima formazione è arrivato un consistente pacchetto di giocatori dopo che la formazione friulana aveva deciso di non partecipare al campionato di Cif 9; in attacco oltre a Nadj si sono aggiunti i ricevitori Degano, Scarpolini e Pascutti, mentre in difesa sono arrivati a rinforzare il reparto dei defensive backs D’Odorico ed Esposito con Bonat che invece verrà utilizzato in linea di difesa. Approda anche Amos Venuti, sempre proveniente dai Leoni, tra le file della senior, dopo diverse stagioni nelle giovanili dei Duchi dove ha dato sempre grande prova di se.