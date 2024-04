Aquile sul campo di casa, arriva Ravenna. Dopo due vittorie, Ferrara a caccia del tris

Finalmente tornano in campo le Aquile che, dopo 3 settimane di pausa, andranno ad incrociare i caschi oggi alle 14.30 contro i Chiefs Ravenna, per il terzo turno del campionato di IFL2. Ancora sede dell’evento il Mike Wyatt Field che quest’anno per un particolare gioco di date ed incastri vedrà le Aquile disputare in casa tutte le partite di andata del girone e di conseguenza in trasferta tutto le date del girone di ritorno. Dopo le due convincenti vittorie contro i Grizzlies e Vipers si spera che il campo di casa continui a portare bene agli estensi in una partita come quella di domenica che non ha nulla di scontato; difatti pur essendo ancora secco di vittorie i Chiefs sono una squadra con buone potenzialità e le Aquile di coach Pippin dovranno invece mostrare che la pausa lunga non ha influito sul passo di marcia degli estensi che attualmente guidano il girone A del campionato con 2 vittorie e zero sconfitte.

La formazione estense, a parte la pausa pasquale, ha comunque sempre lavorato duro in queste settimane per tenere alto il livello agonistico e preparare al meglio la partita recuperando anche qualche acciacco sia in attacco che in difesa anche se probabilmente non saranno della partita il possente difensore Bonat e il runningback Franco entrambi alle prese con il recupero di un infortunio al ginocchio.

Le Aquile al momento si presentano sulla carta tra le migliori squadre del campionato, unica a vantare oltre 40 punti di media a partita concedendone appena 12 agli avversari e con un ragguardevole valore di oltre 360 yards guadagnate a partita contro le appena 96 yards concesse agli avversari e 13 touchdowns segnati fino ad ora. La chiave di volta dell’attacco rimane il quarterback Scaglia che da esperto veterano guida l’attacco estense al primo posto della categoria con 200 yards di passaggio lanciate in media a partita grazie alla buona protezione della linea d’attacco e potendo servire una batteria di ricevitori di tutto rispetto tra cui Bindini e Medini con il primo che è anche leader nella classifica dei ricevitori del campionato. Numeri non comparabili con quelli dei Chiefs Ravenna, che però hanno un ottimo gioco di passaggio con il qb Negretto ed hanno nel ricevitore Monti la loro star con rendimenti molto vicini a quelli di Bindini. L’attacco ravennate quindi può presentarsi molto pericoloso per la difesa di coach Gordon, che in quest’ultima settimana ha lavorato parecchio con i propri giocatori studiando i filmati degli avversari e provando sul campo nuove soluzioni difensive. Nel weekend giocheranno anche le altre squadre del girone estense con i Grizzlies Roma contro i Vipers Modena e i Trappers Cecina che invece osserveranno un turno di riposo.