Arezzo Equestrian Centre lancia l'Arezzo Champions Tour e il Versilia Horse Show

L’Arezzo Equestrian Centre mette in cassaforte altri due gioielli: la nuova edizione dell’Arezzo Champions Tour che parte oggi e farà il giro d’Italia toccando perfino la Sicilia, e il nuovo evento Versilia Horse Show, che si terrà dal 9 all’11 maggio a Camaiore e vedrà sfidarsi i big dell’equitazione a livello mondiale. Il patron Riccardo Boricchi presenterà i due eventi questa sera alla cena di gala negli impianti di San Zeno, con ai tavoli autorità, cavalieri, amazzoni e tanti vip del mondo equestre.

Intanto da oggi riflettori puntati, oltre che sul Toscana Tour alla sua ultima settimana, sulla prima tappa dell’Italian Champions Tour che si disputerà all’Equestrian fino a domani. Quella di quest’anno è la quinta edizione di un format diventato in breve una pietra miliare del salto ostacoli in Italia. Un circuito che è riuscito a coinvolgere atleti, proprietari, aziende e partner di prestigio in un solido legame tra sport e business. La conferma del successo di Ict arriva anche dalla straordinaria adesione: per il 2025 sono schierate al via ben 30 squadre, un record assoluto. Nel circuito Sport composto da 16 squadre, gli oltre 70 binomi italiani e stranieri e i molti top riders sono pronti a confrontarsi su categorie con ostacoli fino a 1 metro e 45. A questo si affianca nuovamente il circuito Pro nel quale 14 squadre, con amazzoni e cavalieri con brevetto di 1° e 2° grado, gareggeranno su percorsi con altezze di 1.15 e 1.30 metri allestiti sullo stesso terreno di gara dei grandi campioni per un montepremi complessivo di 304 mila euro.

Sonia Fardelli