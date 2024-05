Ariosto, missione compiuta. Ferrara è tornata in A1

Che spettacolo! Muscoli, cuore e carattere. Una Securfox matura e padrona del proprio destino riesce nell’impresa di chiudere la Final Six da imbattuta e festeggiare una meritata promozione ed un pronto ritorno nella massima serie, dopo l’ultimo match di ieri contro Chiaravalle.

Dopo 20’ di equilibrio assoluto è Chiara Ferrara con un perfetto diagonale a fissare il primo break emiliano per il 7-9.

Chiaravalle reagisce e chiude il contro break marchigiano per il 10-9 al 26.

Soglietti e Ferrara per la Securfox e Cipolloni per Chiaravalle fissano il parziale su un giusto 11-11 all’intervallo.

Nella ripresa Chiaravalle, bisognosa della vittoria per cullare il sogno promozione, tenta il tutto per tutto ma trova una Securfox quadrata come non mai. Visentin riporta, con una precisa conclusione, Ferrara sul +2 (13-15 al 38’).

Mamet rimette la gara in parità a quota 17 a 9’ dalla fine.

A 8’ dalla fine il leggero infortunio di Visentin e l’esclusione per 2’ di Capitan Soglietti sembrano far pendere l’equilibrio dalla parte di Chiaravalle.

Ferrara raccoglie le ultime energie residue, chiude la porta e - difendendo il prezioso pareggio (20-20) festeggia una meritata promozione e un primato da imbattuta nella Final Six disputata a Chieti.

re. fe.