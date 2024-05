Arrampicata. Coppa Italia Speed. Fossali sbaraglia la concorrenza

Si sono svolte nel week end la terza prova di Coppa Italia Speed e la seconda di Coppa Italia Lead, entrambe gare senior svoltesi a Pero. Nel maschile Speed ha vinto Ludovico Fossali del Centro Sportivo Esercito, atleta professionista che si allena nelle strutture della Carchidio Strocchi di Faenza. In semifinale Fossali ha superato il più giovane Ludovico Borghi, atleta dell’Istrice Ravenna, che ha poi concluso la gara con un ottimo quarto posto migliorando per due volte il suo personale e facendo segnare un nuovo personal best di 5.56 secondi. Gara un po’ sottotono per l’altro velocista faentino Marco Rontini, anche lui in forza al Centro Sportivo Esercito, che chiude la gara in nona posizione. Ancora da rimandare invece l’appuntamento con la qualificazione tra i finalisti per il giovanissimo giallorosso Ludovico Ravaglia.

Nel femminile terzo posto per Giulia Randi del Centro Sportivo Esercito che ha la meglio su Erica Piscopo della Carchidio Strocchi, finita quarta. Randi ha dovuto sorprendentemente cedere il passo in semifinale alla giovanissima Agnese Fiorio, atleta trentina emergente dell’Arco Climbing. Dietro di loro si è piazzata la giallorossa Sara Strocchi. a seguire Alice Strocchi ottava ed Eva Mengoli nona. Per la Coppa Italia Lead successo nel maschile per Giovanni Placci, faentino in forza all’Orobia Climbing, mentre il fratello Ernesto della Carchidio Strocchi Faenza, è arrivato settimo. Ventunesimo posto per Andrea Lidonnici. Nel femminile il miglior piazzamento della provincia viene da Caterina Pazzaglia trentasettesima mentre si è posizionata nelle retrovie Sara Arcozzi, in ripresa dopo un lungo stop.