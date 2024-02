Arrampicata. L’Istrice prima in Emilia

L’Istrice Ravenna si è fatta valere nella seconda tappa del campionato regionale assoluto Lead, svoltasi domenica scorsa a Casalecchio di Reno.

In ambito femminile, Sara Arcozzi ha confermato di non avere rivali, consolidando la testa della classifica generale e mettendo già praticamente entrambe le mani sul trofeo finale. Dietro di lei si deve ‘accontentare’ della terza posizione la campagna di squadra Caterina Pazzaglia mentre chiude al quinto posto la faentina Sofia Marsigli che precede Ginevra Castellari, giunta nona. Nel maschile ancora giallorossi in evidenza con Andrea Lidonnici, che vince l’oro nel regionale scalando posizioni nel ranking fin quasi alla vetta della classifica e piazzandosi secondo nella classifica generale Open comprendente i fuori regione.

Diciannovesimo il faentino Giorgio Chiari e ventesimo il ravennate Ludovico Ravaglia. Anche a squadre si è confermata la vetta della classifica per l’Istrice Ravenna, quinto posto per la Carchidio Strocchi. Soddisfazione dunque per le due società del territorio per i risultati ottenuti in Emilia.