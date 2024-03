Arrampicata sportiva. Caterina Pazzaglia oro ai regionali nel Lead

La ravennate Caterina Pazzaglia ha vinto la medaglia d’oro nella categoria Under 18 femminile nella quarta tappa di Campionato Regionale specialità Lead, tenutasi a Casalecchio di Reno. Due medaglie di bronzo sono invece arrivate dalla faentina della ASDS Carchidio Strocchi Ginevra Castellari (Under 16 femminile) e dalla ravennate giallorossa Giulia Asirelli (U20F). Vicinissimi al podio Ludovico Ravaglia e Giorgio Chiari, entrambi quarti rispettivamente nella categoria Under 16 maschile e Under 18 maschile. Piazzamenti per Gaia Randi, Allegra Luccaroni e Adele Spada. A livello nazionale, buona prova delle atlete dell’Istrice in Coppa Italia Boulder a Bressanone. Nicole Francesconi è arrivata in semifinale e ha chiuso al quinto posto nella classifica giovanile, mentre Caterina Pazzaglia è arrivata settima, conquistando un ottimo quarto posto dopo le tre prove disputate.