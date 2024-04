Arrampicata sportiva: due giorni intensi di sfide nella palestra di casalecchio di reno davanti a tanti appassionati. Reusa, Scolaris, Fossali e Strocchi i campioni della Coppa Italia alla Level 24

A Casalecchio di Reno, nella palestra Level 24 aperta un anno fa, si è svolta la Coppa Italia di arrampicata sportiva. Due giornate di gare con tanti appassionati anche a osservare le varie sfide organizzate dalla Fasi. Nella prova Lead Matteo Reusa è stato il più bravo, davanti a Riccardo Vicentinie Giovanni Placci. Per quanto riguarda la gara in rosa Ilaria Maria Scolaris è giunta prima, Savina Nicelli seconda e Federica Mabboni terza. Nella Spead Ludovico Fossali ha vinto la finalissima opposto a Gian Luca Zodda e Francesco Ponzinibio ha preso il bronzo. Per le donne Sara Strocchi è stata la più veloce su Beatrice Anna Colli e Giulia Randi è salita sul terzo gradino del podio. Level 24 è la palestra d’arrampicata sportiva indoor più alta d’Europa e fra le più grandi in Italia con 3.300 metri quadrati arrampicabili, 110 catene, 150 vie tracciate e 120 blocchi: tutti i climbers possono cimentarsi sulle varie difficoltà. Possono scalare pure i bambini a cui sono dedicati dei corsi appositi.

m. a.