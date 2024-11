Arrampicata sportiva. Nicole Francesconi vince la seconda prova del Regionale

È andata in scena domenica a Modena la seconda tappa del campionato regionale assoluto boulder che, in virtù della formula open, ha richiamato anche numerosi atleti di fuori regione, per un totale di circa 100 partecipanti. Nel femminile si è imposta la ravennate dell’Istrice Nicole Francesconi che ha sbaragliato la concorrenza in finale, dopo aver terminato le fasi di qualifica in seconda posizione.

Sempre giallorossa l’ottima prestazione di Caterina Pazzaglia che ha terminato la gara in quinta posizione e che però risulta seconda nella classifica regionale dal momento che la seconda, la terza e la quarta posizione assolute vengono occupate da atlete provenienti da altre regioni.

Sul fronte femminile faentino Ginevra Castellari non entra in finale, così come Gaia Randi. Nella affollatissima categoria maschile (più di 60 atleti al nastro di partenza) si qualifica per le finali il solo faentino Ernesto Placci che però deve accontentarsi di un discreto sesto posto nella classifica finale.

Più staccati finiscono Giorgio Chiari, Samuel Contarini e Ludovico Ravaglia.

Prossimo appuntamento a Reggio Emilia il 19 di gennaio 2025 per la terza ed ultima tappa che assegnerà i titoli dei regionale assoluto boulder Emilia Romagna 2024-25.