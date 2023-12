Arti marziali. A gennaio al Pala de Andrè gare europee. In pedana i big del K1, Muay Thai e Mma

Sabato 13 e domenica 14 gennaio, al Pala De Andrè, si svolgeranno le gare di livello europeo di arti marziali K1, Muay Thai, Mma (acronimo di Mixed martial arts). L’evento, che è promosso da Federkombat con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune, sarà presentato da Lorenza Matteucci e Mauro Togna. Il programma dell’evento, prevede per sabato 13, dalle 15 alle 23, l’Adrenalina fight night (ingresso a 18 euro, biglietti disponibili anche online sul circuito ticketsms.it), ovvero una giornata dedicata interamente ad incontri di K1 e Muay Thai. L’apertura avverrà con l’esibizione di canto di Chiara Beat; a seguire, le competizioni dilettantistiche, poi lo spettacolo centrale composto da 8 coreografie di hip-hop e danza contemporanea a cura di Contemporary dance concept by La Torre fitness group. Il finale è riservato al Galà Pro con gli incontri professionistici. Domenica 14, dalle 14 alle 21, sarà invece la volta di ‘Adrenalina in the cage’, che prevede esclusivamente incontri di MMA e Brazilian jiu jitzu. Spettacoli ed esibizioni di canto e ballo apriranno e chiuderanno la serata. Lo spettacolo iniziale e centrale di ballo sarà a cura del Centro di danza ‘La doffitta’, che verrà preceduto da competizioni dilettantistiche, per poi passare ai match ‘Super fight’, che chiuderanno l’evento.