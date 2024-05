Arti marziali. Accademia Prato successi in casa

Centinaia di judoka in rappresentanza di numerose società provenienti da tutta Italia, che si sono sfidati in città in due differenti competizioni. E’ la sintesi delle edizioni 2024 del "Memorial Bruno Barni" e del "Trofeo del Tessuto" di judo, organizzati dall’Accademia Prato pochi giorni fa. Iniziando dalla quinta edizione del Barni, che ha visto vincere il Kodokan Judo Cecina davanti allo Shinsei Firenze e al Judo Carrara. Appena fuori dal podio, quarto posto per il Kodokan Empoli e quinto per la Peter Pan di Livorno. Il Sakura Osimo di Ancona si è invece aggiudicato il "Premio Sergio Carta", per la miglior classifica combinata. In parallelo è andata in archivio la seconda edizione del Torneo del Tessile, dedicato agli agonisti più giovani del lotto. La graduatoria finale ha premiato i padroni di casa dell’Accademia Prato, davanti al Judo Sestri Levante e alla Peter Pan