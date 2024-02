Arti marziali. Al ’Genoa Open’ brillano le atlete di Lagosanto: Arianna e Viola in Coppa Europa

Prima di questo Genoa Open, per partecipare ad eventi di tale rilievo, si doveva uscire dai confini

del nostro Paese. Questo fine settimana le cose sono cambiate. A Genova si è svolta la manifestazione

internazionale di Ju Jitsu più importante mai organizzata sul territorio italiano (fonte JJIF). A rappresentare il Dojo Shinsen di Lagosanto c’erano Arianna Buttini (12 anni) e Viola Guitti (13 anni) al loro esordio in un evento di questo calibro. L’emozione per loro era alle stelle per questa opportunità che Viola inseguiva dall’età di 5 anni. Quando è arrivato il loro momento le ragazze, appena passate nella categoria U16, si sono presentate sul tatami con la forza mentale e la sicurezza di due veterane, e hanno contribuito a dar vita a una competizione spettacolare, di alto livello tecnico, che ha attirato l’attenzione sulla U16 femminile di pubblico, coach e atleti. Arianna e Viola hanno dimostrato una tenuta mentale superiore a chiunque in categoria, e un Duo System

più simile, per concezione e costruzione, a quello degli adulti in una finale giocata fino all’ultima tecnica. "Sono molto contento del risultato. Siamo venuti qui a Genova per metterci alla prova, ma non solo – dice il loro allenatore Alberto Gambetta e istruttore del Dojo Shinsen di Lagosanto – Con le ragazze, e con Michele Vallieri e Sara Paganini, ci eravamo posti l’obiettivo di arrivare nei primi due posti della World Division per guadagnare la Nazionale per gli Europei Juniores di Romania. Obiettivo che abbiamo centrato alla grande". Il prossimo impegno per il Dojo di Lagosanto sarà la gara del 17 febbraio proprio a Lagosanto.