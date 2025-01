Arti marziali. Borgata Marinara Lerici da applausi nel karate

Il PalaMariotti ha ospitato la kermesse interregionale di karate ’Kurisumasu’ (Natale, in giapponese), organizzata dal maestro Alessandro Cozzani in collaborazione con il Dipartimento nazionale karate Libertas. Una gara aperta a tutte le federazioni ed enti di promozione sportiva, che ha registrato un successo per il numero di società partecipanti con oltre 500 atleti in gara divisi nelle varie categorie e specialità.

Le specialità previste erano kata (forma) individuale e a coppie diviso per cinture ed età Kumite (combattimento libero) diviso per cinture ed età Khion Ippon (combattimento dichiarato) diviso per cinture ed età Jiyu ippon kumite: si tratta dello stadio preliminare al combattimento libero, con dichiarazione della tecnica Shobu sambon Kumite combinazione di attacchi diretti.

La manifestazione è andata avanti per tutta la giornata visto il gran numero dei partecipanti, per la soddisfazione di organizzatori e atleti in gara. E’ stata l’occasione per far partecipare alla competizione i piccoli atleti della società Borgata Marinara Karate Lerici, che hanno dimostrato buona preparazione e hanno avuto modo di entrare nel vivo delle competizioni, affrontate come un gioco senza fini di vittorie particolari, divertendosi con il confronto con gli altri bambini: per tutti alla fine la medaglia di partecipazione alla giornata.

Nel complesso più che soddisfacente la prestazione dei bambini della Borgata Marinara di Lerici associati alla Uisp discipline orientali, sotto la guida dei maestri Morelli e Viani Luigi: Valentino Razzini, classe 2017 cintura bianca, ha portato a termine la prova senza errori nè incertezze. Penelope Lazaroni, classe 2016, ha sfiorato il podio piazzandosi al 5° posto nel kata individuale, quarto posto per Antonio Tedeschi (2015) nel Kumite mentre Christian Purpi nella categoria Speranze è salito sul podio conquistando un ottimo secondo posto nella prova del kata (forma) e nel Kumite (combattimento), per la soddisfazione del Maestro Giuseppe Morelli, direttore tecnico della Borgata Marinara e presidente provinciale Uisp discipline orientali.