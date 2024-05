Arti marziali. Continua l’ottimo momento per il Judo Kwai amiatino. Giovanissimi: pioggia di medaglie a Figline Val d’Arno

Continua il bel momento per il Judo Kwai amiatino che, dopo lo scoppiettante inizio mese con i master, ottiene altri ottimi risultati. La settimana scorsa sono stati i giovanissimi a mettersi in luce all’ 8° Trofeo lamberti svoltosi a Figline Val d’Arno: sei le Giovanissime (10-11 anni) che hanno gareggiato, tutte sono andate a medaglia. A conquistare l’oro Greta Pacini, capace di vincere tutti i suoi incontri per ippon. Sono invece salite sul secondo gradino del podio Anastasia Crivelli e Gemma della Greca, mentre si sono aggiudicate il bronzo Eleonora della Greca, Viola Sbrolli ed Emma Guidotti. Davvero un bel vivaio che con un po’ di esperienza in più sarà in grado di dare belle soddisfazioni alla palestra pianese. In scena anche le categorie Cadetti impegnate nel Gran Prix Cadetti Trofeo Città di Colombo svoltosi a Genova. I Gran Prix come importanza sono secondi solo ai campionati italiani e vedono moltissimi atleti partecipare da ogni parte d’Italia. Due i portacolori del Jka che si sono comportati davvero egregiamente. Per i 66 kg maschile era presente Flavio Angelini che ha combattuto nella categoria più numerosa con ben 118 iscritti; una gara davvero senza fine iniziata con i turni preliminari alle 13 e terminata dopo più di 6 ore. Alla fine della ‘maratona’, per la giovane promessa pianese è arrivato un ottimo 3° posto con 5 combattimenti vinti per ippon e un’unica sconfitta contro forte atleta di casa (già bronzo ai campionati italiani di categoria) poi vincitore finale. Una bella iniezione di fiducia per Flavio che sabato sarà impegnato nell’European Cup Cadet di Coimbra. Buono anche il 10° posto di Dominika Adamska, alla prima esperienza in una gara di assoluto livello, che si è tolta anche la soddisfazione di vincitrice il primo incontro per ippon dopo pochi secondi. La settimana prossima saranno di scena anche i campionati Italiani di A2 esordienti B: Nicola Montigiani e Marika Angelini spereranno di regalare altre emozioni.