Arti Marziali. Dodici medaglie per gli atleti cussini, sugli scudi a Bologna nel ’Judo day’

Fine settimana denso di appuntamenti per gli atleti della sezione judo del Cus Ferrara judo.

I più piccoli sono stati impegnati al Pala Lame di Bologna nel “Judo day”, riservato a piccoli judoka delle categorie Bambini (2019-2018-2017), Fanciulli (2016-2015) e Ragazzi nati nel 2014-2013. Bel 13 i mini atleti cussini in gara agli ordini dei tecnici De la Paz, Tieghi e Andreolla che al termine della manifestazione si sono detti molto soddisfatti dei risultati ottenuti.

Sono infatti arrivate 6 medaglie d’oro ottenute da Alice Gatti, Aurora Gulisano, Maria Rosa Gulisano, Sebastiano Gulisano, Valentino Di Fusco, Alessandro Artioli. Le medaglie di argento sono state invece conquistate da Filippo Diegoli, Tommaso Gelzo e Lorenzo Fortezza. Infine, terzo poso per Ludovica Fregnani, Tommaso Lugas e Bruno Romanazzi. Il centro tecnico federale del judo a Castel maggiore ha invece ospitato le qualificazioni per i campionati italiani esordienti B. Due gli atleti cussini in gara: Surafel Vinci nella categoria 60 kg e Marianna Savino fra le -52kg, che si son ben comportati in questa manifestazione regionale che rilasciava pass per i triolori. Marianna vince il primo incontro accedendo alla semifinale che perde dall’ atleta che vincerà la categoria. A fine torneo chiuderà 5^ cedendo negli scontri validi per la medaglia di bronzo. Surafel vince il primo incontro e accede ai quarti di finale, dove si arrende al pari età di Parma. Nei ripescaggi perde il terzo incontro chiudendo al 7° posto.

In questa competizione dove il livello era decisamente buono, i tecnici hanno notato notevoli miglioramenti tecnici ed acquisizione di fiducia da aprte dei ragazzi.