Arti marziali. Il Judo kwai amiatino fa ancora il pieno. Quattro le medaglie d’oro

Continua il bel momento del Judo kwai amiatino di Piancastagnaio che, in due fine settimana, ha collezionato ben cinque podi, conquistando quattro ori e un bronzo. La settimana scorsa si è svolta a Prato la qualificazione al campionato italiano esordienti B di A2 e il trofeo Città del tessuto: tre gli atleti pianesi in gara nelle due competizioni. Nicola Montigiani, con una gara impeccabile (tre vittorie per ippon) ha conquistato la prima posizione, staccando così il pass per la finale che si svolgerà il 25-26 maggio a Olbia; raggiungerà così la compagna di squadra Marika Angelini che aveva ottenuto la qualificazione per ranking list. Per la categoria cadette, le due rappresentanti del Jka in gara hanno conquistato un ottimo oro grazie a Chiara Sbrolli e un onorevole quinto posto con Domika Adamska in una categoria piena zeppa di atlete di assoluto livello nazionale. A Bologna di scena invece le categorie master per il 2° Gran Prix nazionale: ben tre le amiatine a difesa dei colori della rappresentativa regionale Toscana. Bottino pieno con tre medaglie conquistate: 2 ori e un bronzo. Avvezze al gradino più alto Cristina Magini e Alessandra D’Amario hanno ottenuto un primo posto senza storia con due vittorie prima del limite: un ottimo viatico visto che a giugno prenderanno entrambe parte al campionato europeo che si terrà a Sarajevo. Il bronzo è arrivato con Rosy Degl’Innocenti che si è affacciata alle competizioni dopo diversi anni di stop: dopo un avvio con il freno a mano tirato per l’emozione, ha collezionato due vittorie per la conquista del gradino più basso del podio. Anche il mese di maggio e i primi giorni di giugno vedranno all’opera gli atleti del Jka in competizioni sia nazionali che internazionali: le aspettative non saranno deluse.