Arti Marziali. Il maestro Guardino è cintura nera

E’ stato un weekend impegnativo per il maestro Accursio Guardino, responsabile tecnico del settore judo del Furinkazan Ferrara dal 2018 che, sabato al “PalaPellicone” del Lido di Ostia a Roma, ha brillantemente superato l’esame di cintura nera 5° dan Fijlkam aggiungendo un tassello importante alla sua carriera di judoka.

"Sono molto emozionato per il traguardo che, con sudore, impegno e fatica, sono riuscito a raggiungere – commenta emozionato il maestro Guardino –. Per me è una grande soddisfazione, ma anche una responsabilità ulteriore nei confronti dei miei giovani allievi che stanno crescendo insieme a me".

Accursio Guardino, classe 1956, inizia la pratica del judo a 20 anni e in carriera è stato atleta del “Gruppo Sportivo Fiamme Gialle” di Roma e della “S.G.E. Sempre Avanti” di Bologna, diventando allenatore nel 2011, istruttore federale nel 2015 e maestro nel 2021.

re. fe.