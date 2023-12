Arti marziali: karate. Campionati "Aics». Cam Lucca sugli scudi. C’è un doppio tricolore

A Calenzano il CAM Lucca ha festeggiato due titoli nazionali, partecipando con la squadra di kumite (combattimento) e con quella di kata (forma) al campionato italiano Aics di karate, schierando undici atleti.

Salita sul gradino più alto del podio la seniores cintura nera Miriam Mugnani, collezionando punteggi altissimi in tutti e tre i turni di gara. Inoltre, nella categoria juniores cinture arancioni, l’agguerrita Giulia Luciani ha seguito a ruota l’esempio di Mugnani, centrando l’oro. Sempre dalla stessa categoria sono arrivati due argenti: uno dalla cintura nera Letizia Scatena ed uno dalla cintura gialla Sihua Marzaro. Dai cadetti sono arrivati ottimi risultati. Nel kata cinture marroni-nere bronzo a pari merito per Marta Mallegni e Maria Chiara Tognetti. Il terzo è arrivato da Gioele Peaquin nel kumite -53 kg.

Il maestro Piccinini ha scelto l’evento per mettere alla prova il team di kata, composto da Rebecca Bozzi, Aurora Salani e Letizia Scatena. Le tre hanno raggiunto il piazzamento d’argento. Anche fuori dal podio prove di rilievo per Juri Gaetani nella - 53kg (bronzo), in cui per poco ha ceduto all’avversario. La stessa sorte è toccata alla seniores Gai Morbini: dopo essersi districata in modo notevole nelle fasi eliminatorie e di qualificazione, ha ceduto in finale.

Anche tra chi si è fermato alle fasi eliminatorie si è notata una certa maturità di prestazione, come nel caso di Michelangelo Gallo che ha combattuto nella categoria "Ragazzi" +40kg e per la categoria del kata, Rebecca Matei.