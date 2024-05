Arti marziali - Karate: "Esordienti», qualificazioni per i campionati italiani. "Cam»: oro per Gallo e buona prova per Petrini Il CAM Lucca si distingue nella gara di karate a Certaldo, qualificandosi per i campionati italiani con Michelangelo Gallo e Filippo Petrini. Gallo vince l'oro e si qualifica per il trofeo "Coni", mentre Petrini si piazza settimo. Prossimi obiettivi: campionato italiano "Esordienti" e gara "Youth League" a Parenzo.