Arti marziali, la kermesse internazionale a Sant’Agata Bolognese. Long Feng fa la gara perfetta. Candellari due volte sul podio

Brilla l’Accademia Italiana di Wushu tradizionale Long Feng nella gara interregionale di Sant’Agata Bolognese, a cui ha preso parte con 8 atleti (su 230 totali partecipanti) portando a casa un bottino di 19 medaglie. Un saggio di tutti i talenti della scuola: si sono, infatti, messi alla prova allievi di ogni età, fra bambini, ragazzi e adulti. Per i primi è stata la competizione dell’esordio. "L’emozione – spiega la Maestra Mara Leni, fondatrice di questa realtà, che ha appreso in Cina i segreti delle antiche discipline Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco – è stata davvero forte sia per loro che per i genitori che per me, ma la cosa più importante è che hanno acquisito sicurezza e consapevolezza". Queste le medaglie ottenute nelle diverse discipline dagli atleti della Long Feng che si allenano nelle due sedi principali in cui si tengono i corsi di taiji, qi gong e kung fu La Spezia e Palanzano (Parma): Luca Candellari (due argenti mani nude, un bronzo bastone), Sara Candellari (un argento mani nude, un bronzo bastone), Gianmarco Verza (un oro e un argento mani nude, un argento bastone), Giorgia Ghirardini (un bronzo mani nude), Dymtro Radchenko (un bronzo mani nude), Emma Borashi (due ori mani nude), Monica Bertolini (2 ori mani nude, un argento spada), Gabriella Sanguinetti (due argenti mani nude, un argento ventaglio taiji).

C.T.