Arti Marziali, la sezione judo del Cus a Vicenza. Argento per Cavallari. Lugas al settimo posto

Prima uscita stagionale vincente per gli atleti del Cus Ferrara Judo, che hanno partecipato al 6° Trofeo Grisignano di Zocco, disputato al palasport dell’omonimo centro vicentino, una gara riservata alle categorie Esordienti e Cadetti. Agli ordini dei tecnici Eric De la Paz e Francesca Andreolla sono scesi in pedana 5 giovani del vivaio e tutti hanno ben figurato. Prestigiosa medaglia d’argento per Alice Cavallari nella categoria Under 15 femminile fino a 63 kg, che vince con autorità due incontri per accedere alla finalissima della competizione, dove viene sconfitta da Elisa Comelli, esperta atleta friulana della Kuroki Tarcento. Chiara Gatti nella categoria U15 femminile -48kg si classifica al 5° posto perdendo la finale per il bronzo che avrebbe ampiamente meritato per la sua condotta di gara. Perso il primo incontro, entra nel girone dei ripescaggi vincendo il secondo combattimento approdando alla finale che le permetterebbe di accedere alla medaglia, ma perde ai punti contro Greta Reginato della società Bassano BU-Sen. Sempre in ambito femminile, Marianna Savino (categoria U15 femminile – 52) kg nonostante un ottimo atteggiamento in gara non riesce a superare la fase eliminatoria perdendo contro Giulia Maddaluno, atleta di spessore della società sportiva Judo Vittorio Veneto che conquisterà poi il bronzo. Buoni piazzamenti anche in campo maschile, con Giovanni Lugas (categoria U13 maschile -40) che si classifica al 7° posto.