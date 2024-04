Arti marziali miste, la Zicatela Fight da applausi. Successi in Sardegna di Salvatori e Rapaccini

Che colossi i ragazzi della Zicatela Fight al Colosseum 2, altro galà di arti marziali Miste tenutosi a Sassari. L’associazione guidata dall’istruttore Marco Bentivoglio si è presentata in Sardegna con tre atleti ed è tornata con due vittorie e una sconfitta, anche discutibile. A imporsi sono stati Riccardo Salvatori e Riccardo Rapaccini. Il primo, pollentino, ha esordito in gabbia in un catchweight a 73kg, ha lottato col suo ritmo e controllato il match dall’inizio alla fine sia in piedi che a terra. Un successo che bissa la vittoria, più sofferta, nella Golden Cup. L’appignanese Rapaccini era al secondo incontro in gabbia. Impegnato nella categoria dei 61 kg, ha esultato chiudendo la sfida con uno strangolamento a meno di un minuto dalla fine. Per Matteo Stortini di Montegranaro sconfitta poco chiara per split decision, però un buon inizio nei 77kg. Era all’esordio ed ha dimostrato grinta e potenza da vendere. Soddisfatto Bentivoglio e chi collabora con la Zicatela dando il necessario supporto, come Guido Mascitti per la parte di lotta, più Luca Belli e Samuele Stura per l’alimentazione.

Andrea Scoppa