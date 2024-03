Arti marziali Nell’International Black Belt Cup. Giacomo Felice Serrao porta a casa l’argento

Forte delle vittorie in Coppa Italia e campionati Italiani, il karateka Giacomo Felice Serrao ha voluto alzare l’asticella partecipando al Palataurus di Lecco al campionato internazionale di karate “International Black Belt Cup“. L’atleta massese ha risposto alla grande portando a casa una medaglia d’argento nella categoria Open e una di bronzo in quella di Stile. La punta di diamante del team agonistico del Tempio Massimo ha voluto osare confrontandosi con avversari provenienti da diversi paesi come Danimarca, Georgia, Guinea, Ucraina, Svizzera, Slovacchia, Polonia, Nepa, Germania, Croazia, Bangladesh ed Algeria.

I riscontri sono stati ottimi per la cintura nera massese che si è imposta nelle prove del kata (forma) andando sul podio appunto in due categorie diverse. Soltanto gli agguerriti atleti danesi ne hanno rallentato la scalata al gradino più alto.

Massimo Serrao, maestro 6° Dan, è rimasto soddisfatto e ora punta a far partecipare “l’apuano d’oro“ agli Europei di un’altra sigla in programma a giugno in Germania. I corsi di karate, anche in inglese, restano aperti al quartier generale del Tempio Massimo in via Sotto i Poggi (Per informazioni 348 28.54.822).