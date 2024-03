ARTI MARZIALI ORIENTALI. Agonismo e solidarietà: domenica a Carmignano torna il Fight Revolution

Una manifestazione ormai consolidatasi, diventata una "classica" capace di abbinare l’agonismo alla beneficenza. E che è pronta a tornare ancora, per la quarta volta: tutto pronto per il "Fight Revolution 4", la competizione di arti marziali orientali organizzata come di consueto a Carmignano dal TBL. Una rassegna che ha debuttato nel 2020, poco prima del lockdown, e che è riuscita a sopravvivere alla pandemia crescendo di anno in anno sino ad istituzionalizzarsi. Anche stavolta ha ottenuto oltretutto il patrocinio del Comune di Carmignano e l’appoggio della Misericordia. Per un evento che si terrà domenica prossima: sul ring allestito presso la palestra della scuola media "Il Pontormo" saliranno "fighters" di livello nazionale, provenienti da tutta la Toscana e da tutta Italia. A partire dalle 11, si sfideranno nelle discipline K1, muay thai, kick boxing e kick jitsu, per una giornata all’insegna dello sport. Senza dimenticare tuttavia l’aspetto solidaristico che come di consueto caratterizzata il Fight Revolution: la kermesse sarà ad ingresso gratuito e ad offerta libera, con il ricavato che verrà devoluto sotto forma di materiale scolastico (e non) proprio all’istituto scolastico carmignanese. Il conto alla rovescia può insomma partire.

Giovanni Fiorentino