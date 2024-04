Arti marziali Oro tricolore per Giacomo Felice Serrao

Arriva un’altra medaglia per il talentuoso karateka Giacomo Felice Serrao e stavolta è del metallo più pregiato. Dopo il bronzo ai nazionali Acsi di Cervia ecco l’oro ai nazionali Libertas di Pomezia. Titolo italiano conquistato, dunque, dalla punta di diamante del “Tempio Massimo“ di Massa che ha sbaragliato la nutrita concorrenza dei tanti coetanei arrivati da tutta Italia. Sono stati due giorni di karate di altissimo profilo tecnico dove le più importanti società marziali hanno calpestato il tatami del palazzetto dello sport romano ambendo al gradino più alto del podio. Fra tutti l’ha spuntata la cintura nera apuana che ha fatto valere la sua grande preparazione ed il suo stile innato sbalordendo i giudici che a fine gara si sono complimentati con lui per l’ottima performance. Il diciassettenne è figlio d’arte visto ed il padre, il maestro 6° dan Massimo Serrao, è anche il suo tecnico.

Giacomo Felice ad ottobre riceverà a Napoli gli onori della Libertas nazionale che premierà tutte le medaglie d’oro di tutte le categorie del campionato in una cerimonia d’eccezione con i più importanti vertici sportivi italiani. Il “Tempio Massimo“ ora sta facendo un pensierino alla partecipazione ai campionati mondiali in programma a settembre in Inghilterra. Sono molti gli sponsors che vogliono supportare Giacomo ma il tecnico Serrao preferisce dare spazio a realtà locali o al limite toscane. Intanto proseguono i corsi di karate, anche in inglese, nel dojo di via Sotto i Poggi a Massa (Per informazioni 348 28.54.822).

Gianluca Bondielli