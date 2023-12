Arti marziali. Pesaro con due titoli dai campionati regionali

Nella prima fase del campionato regionale 2023 delle Marche Federkombat, organizzati dal presidente regionale Antonio Cipriani, doppia vittoria per la Garuda Gym Muay Thai Pesaro con la grande prestazione del sedicenne Alberto Tomassucci nei -65 kick boxing in una serie di incontri portati avanti fino all’ultimo round, vincendo all’unanimità in ognuno di essi, confermando così il duro lavoro e l’impegno profuso dall’atleta e dagli istruttori Massimiliano Nardini, Emanuele Maria Caffè e Iuri Mazzone.