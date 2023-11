Arti Marziali. Pioggia di medaglie per la Wmac nella Coppa del Mondo in Austria

La suggestiva cornice del lago di Costanza, nella sua parte austriaca, ha fatto da sfondo alla Coppa del Mondo Wmac di arti marziali, ultimo evento Internazionale dell’anno nella sigla Wmac World. Da 12 nazioni diverse, si sono avvicendati sui tatami di gara 1512 atleti, nelle diverse specialità della kickboxing e delle arti marziali tradizionali. Da Ferrara, un gruppo di 4 atleti ha preso parte all’evento, guidati da Mauro de Marchi, presidente di Wmac Europe. I risultati agonistici sono stati lusinghieri: 10 medaglie per 4 atleti, di cui 6 del metallo più prezioso. Andando con ordine, sabato 11 novembre Enrico Bulgarelli si cimenta nella categoria dei pesi

mediomassimi della kickboxing light contact: la sua performance è eccellente, e lo porta alla conquista della medaglia di bronzo. Domenica 12 sono invece andate in scena le categorie delle arti marziali tradizionali; qui, subito grandi gioie con l’esordiente Paolo Paganini che, cimentandosi in 3 categorie, conquista un bronzo, un argento e un oro. Segue lo junior Matteo Lambertini, che centra 2 primi posti nella sua classe di appartenenza e si mette al collo anche una medaglia d’argento negli hard styles seniores, dietro soltanto al suo maestro Sergio de Marchi. E proprio de Marchi chiude in bellezza la spedizione estense, aggiungendo all’oro degli hard styles anche quello nei kata nonché la vittoria del Grand Champion.