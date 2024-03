Arti marziali, prosegue l’ascesa tra i professionisti del fighter del team ricci muay thai creed di massa. Bianchini, prestigioso successo contro Santese al Casinò di Campione d’Italia

Continua l’ascesa tra i Pro del fighter Vittorio Bianchini che ha riportato un altro successo nel prestigioso evento “The Arena“ svoltosi al Casinò di Campione d’Italia. Il portacolori del Team Ricci Muay Thai Creed di Massa ha battuto con verdetto unanime il forte Riccardo Santese che gareggia per il Team Moies di Genova in un incontro di muay thai full rules nella categoria dei -65 kg di peso. Contro un avversario durissimo e difficile da inquadrare Bianchini è riuscito a vincere tutte e tre le riprese. Santese cercava molto il corpo a corpo ma Vittorio è riuscito a gestirlo con colpi di braccia e gomito per poi prendere decisamente il sopravvento dalla seconda ripresa in poi.

Il ventiseienne combattente ligure si allena tra Massa e Sarzana con due diversi allenatori. Alla palestra Futura 3000 lo segue il maestro massese Massimiliano Ricci con cui lavora ormai da 3 anni. A Sarzana nella palestra Dream di Alan Pietrini lo allena, invece, Evan Valerii. Bianchini ha esordito tra i professionisti proprio col Team Ricci Muay Thai Creed di Massa ed è arrivato ad oggi a disputarvi 10 match di cui 7 vinti, 2 pareggiati e uno solo perso contro un atleta di altissimo livello che non a caso adesso combatte in Thailandia. L’ottimo score di Vittorio lo rende futuribile per la disputa di un titolo italiano. Sicuramente il ragazzo ha le capacità per arrivare a questo traguardo ed i suoi allenatori sono fiduciosi che possa avere presto una chance in questo senso.

Gianluca Bondielli