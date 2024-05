Arti Marziali. Quante medaglie per il Furinkazan ai regionali di cinture nere Fikta

Grande successo per il team del Furinkazan karate Ferrara, dei maestri Gabriele e Federica Achilli, ai campionati regionali cinture nere Fikta che si sono disputati alla palestra Zanardi di San Giorgio di Piano, a Bologna, e che porta a casa tre medaglie d’oro, tre d’argento, quattro di bronzo e un quarto posto.

Trionfatori del campionato, per il secondo anno consecutivo, lo squadrone di Kumite seniores maschile di Serie B composta da Francesco Arcigni (capitano), Andrea Pavoni, Emanuele Fava, Matteo Bevilacqua e Dennis Alagna, - guidati dai coach Stefano Durini e dallo stesso Arcigni - che si aggiudicano una strepitosa medaglia d’oro battendo tutte le compagini in gara. Campioni regionali per il secondo anno consecutivo anche Andrea Pavoni nel kumite juniores - 70 chili e Sara Faggioli che, classificata seconda agli assoluti del 2023 in serie B, ha gareggiato nel kumite juniores - 55 chili serie A. Medaglia d’argento per Sara Faggioli (kata junior serie B), Matteo Bevilacqua (kumite -75 senior B) e per la squadra di kata serie B composta da Andrea Pavoni, Matteo Bevilacqua ed Emanuele Fava. Medaglia di bronzo Francesco Arcigni (kumite senior serie A) e Dennis Alagna (kumite junior e serie B). Quarto Matteo Bevilacqua nel kata. Lo squadrone del Furinkazan sarà impegnato il prossimo weekend a Ferrara dove prenderà parte, con 50 atleti, al 16° International Karate Championship for Clubs.