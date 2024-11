Arti marziali, successo straordinario per la scuola "Yan Long». Sessantuno medaglie per Pesaro. E da gennaio il Kung fu è per tutti

Un successo straordinario per la scuola di kung fu Yan Long, diretta dal maestro Diego Rillo che al 32° Campionato Nazionale di Perugia con 30 atleti ha conquistato 61 medaglie. "È stata un’esperienza incredibile per tutti noi, soprattutto per i più piccoli, che hanno dimostrato un coraggio e una grinta davvero ammirevoli", ha commentato il maestro Rillo. La scuola si è distinta non solo per le medaglie, ma anche per l’atmosfera di squadra e per i valori di rispetto e disciplina trasmessi ai suoi atleti. Un momento di grande intensità è stato il combattimento di Matteo Serafini, uno degli atleti più rappresentativi della Yan Long, che ha entusiasmato il pubblico con una prestazione salendo sul ring e combattendo con il campione Giuseppe Rossetti. Da gennaio, nella sede di Fano, con Matteo partirà un corso gratuito di kung fu dedicato ai ragazzi con autismo, un progetto che unisce sport e inclusione.

b. t.