Arti marziali. Taekwondo, questione di tecnica

Le scuole di Taekwondo Utkdi, con i maestri Rodolfo Pasquini, Merino Girometti, Federico Zazzaroni e Marzia Paolini, hanno rappresentato con orgoglio la città di Pesaro in una prestigiosa competizione internazionale di tecnica in Portogallo. L’evento ha riunito oltre 400 atleti provenienti da tutta Europa, tra cui diversi campioni europei e squadre nazionali. In un ambiente di altissimo livello, Utkdi è riuscita non solo a conquistare ben sei medaglie – due ori, due argenti e due bronzi – ma anche il prestigioso riconoscimento come terza società più vincente della competizione. Questo risultato straordinario dimostra il forte impegno nel panorama del Taekwondo tecnico internazionale e l’alto livello di preparazione dei maestri pesaresi delle scuole Utkdi presenti a Pesaro, Borgo Santa Maria, Montecchio e Cattolica. Il ritorno da questa trasferta in Portogallo è solo un ulteriore passo nella crescita delle scuole Utkdi che, forti di questo successo internazionale, puntano a consolidare la propria posizione nel Taekwondo nazionale e internazionale

l. d.