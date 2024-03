Arti marziali. Taekwondo: successi. Kin Sori sugli scudi. Pioggia di medaglie

Altra pioggia di medaglie. La Kin Sori Taekwondo Altopascio ormai è una garanzia di successo in ogni manifestazione cui partecipa. Gli ultimi allori li ha festeggiati alla "Kim e Liù del Nord", la gara di forme che si è svolta a Riccione nei giorni scorsi. Il gruppo sportivo altopascese (foto), guidato dai maestri Simone Niccolai e Vikki Jayne Todd, si è aggiudicato il terzo posto, classificandosi primo tra le società toscane, sia nella categoria delle forme che nel combattimento.

Tredici le medaglie conquistate dagli atleti nella specialità "forme": oro per Sofia Palomba e Samuel Congiu; argento per Dario Incerpi; bronzo per Edoardo Bacci, Mia Giovannelli, Aurora Mollica, Gabriele Parenti, Maria Fagiano, Sara Amheti, Zeno Paccosi e Giorgio Vannini. Nella specialità "combattimento" incetta di medaglie con: quattro ori, conquistati da Sara Amethi, Luca e Mia Giovannelli, Mattia Caruso; quattro argenti per Lejla Amethi, Zeno Paccosi, Giorgio Vannini e Samuel Congiu; tre bronzi per Sofia Palomba, Aurora Mollica e Edoardo Bacci. Tutti ragazzi che si allenano con passione.

Mas. Stef.