Arti marziali - Taekwondo. Todd, titolo regionale . Kin Sori sugli scudi

La Kin Sori Taekwondo di Altopascio festeggia un nuovo trionfo in occasione dei Campionati Toscani Forme. Il maestro Vikki Jayne Todd (foto) ha conquistato il titolo di campione regionale nella categoria cinture nere "seniores", aggiungendo un nuovo successo alla sua già prestigiosa carriera. Risultati da sottolineare anche per: Edoardo Bacci, Samuel Congiu, Mia Giovannelli, Aurora Mollica, Gabriele Parenti, Giovanni Emmolo, Hiba El Aafifi, Samuele Romeo, Nadire Ramku, Matteo Berti, Isabelle Bachini, Iesenia Fiorini e Camille Louise Roberton.

Inoltre Dario Incerpi, Benito Riccardo, Daniel Ninkovic, Gabriele Lollini, Virginia Flori e Martina Pavani si sono aggiudicati il titolo di vicecampioni; bronzo per: Giorgio Vannini, Luca Giovannelli, Sofia Palomba, Maria Fagiano, Nicolo Simbula, Morgana Lazzerini e Davide De Paolis. Infine, il team femminile, ha spazzato via la concorrenza in tutte le categorie, confermando Altopascio capitale del taekwondo donna toscano.

Vikki Jayne Todd è stata premiata per la straordinaria stagione 2023. Kin Sori è, oggi, il club più numeroso della Toscana, con ben 224 bambini tesserati.

M. S.