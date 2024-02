Arti marziali. Tomasucci è campione regionale

La Garuda Gym Muay Thai Pesaro si porta a casa il primo posto per la seconda fase del Regionale Marche targato Federkombat nella categoria Kick boxing. Al palasport di Cingoli si è svolta infatti la seconda fase del Regionale di Kick Boxing riconfermando l’atleta Alberto Tomasucci campione regionale nella categoria 60-65 kg. Il torneo ha visto la vittoria dell’atleta dopo due incontri ottimamente disputati, sotto l’attenta direzione dei tecnici-istruttori Massimiliano Nardini, Emanuele Maria Caffè, Iuri Mazzone. Un risultato è ancora più sorprendete se si considera che la palestra Garuda Gym Muay Thai è specializzata nell’Arte Marziale del Muay Thai (Boxe Tailandese). L’inizio del match è stato travolgente: adrenalina e tensione si fondono in una miscela esplosiva di colpi, calci e pugni, e la determinazione. La preparazione meticolosa dell’atleta pesarese Alberto Tomasucci ha portato al successo e al pass per gli Italiani di Kick boxing di maggio. Menzione particolare nella categoria Master (atleti con età compresa tra 40 e 50) dove Gabriele Gennari dopo solamente 1 anno dall’inizio della pratica marziale, esordisce con una vittoria all’unanimità, dimostrando che l’età è solo un numero sulla carta di identità, grazie anche alla professionalità dei suoi istruttori.

l.d.