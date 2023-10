Arti Marziali. Tripletta di medaglie per Sergio de Marchi

Un’ottima organizzazione e quasi 300 starter hanno inaugurato la stagione sportiva del Csi in quel di Lonigo, per la prima fase del campionato nazionale di karate e kobudo. All’appuntamento hanno preso parte 4 atleti dell’associazione ferrarese Wmac Italia, capitanati come sempre dal presidente Mauro de Marchi. Il bottino complessivo della giornata è stato ottimo: 9 medaglie, di cui 5 del metallo più prezioso. Andando con ordine: la giovane Alice Siviero si impone al primo posto nei kata (forme) tradizionali, cui fa seguire un argento nei kata creative tra gli Under 14 anni. Sergio de Marchi, maestro e preparatore del gruppo, non lascia spazio alla concorrenza e si impone in tutte le categorie cui prende parte, segnando così una “tripletta” di medaglie d’oro.