Arti marziali. Un successo lo stage di kung fu

Si è svolto nella palestra Diaz, a Porto Recanati, lo stage tenuto dall’associazione Ving Tsun Kung Fu Italiano e che ha visto in azione i maestri Andrea Sediari e Simone Pietrobono. Al seminario hanno partecipato insegnanti e allievi provenienti da Puglia, Abruzzo, Lazio e dalle Marche. "È stato un segno – dicono gli organizzatori – che quando c’è la volontà di imparare, l’umiltà di confrontarsi e l’onestà di insegnare senza trucchi, le arti marziali possono crescere. Un percorso strutturato e funzionale tradizionale ma con metodi di allenamento moderno che non sporcano, non mescolano ma arricchiscono il praticante. Tutte le arti marziali sono veicoli importanti per la salute e la difesa personale. Il ringraziamento va a praticanti, insegnanti che credono nel progetto, ai maestri Pietrobono e Ferretti, e al Maestro caposcuola Philipp Bayer che con maestria e generosità è una continua ispirazione e punto di riferimento". Il maestro Bayer sarà a Porto Recanati dal 26 al 28 aprile per un workshop aperto a tutti.