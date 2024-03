Arti Marziali. Wmac Italia, i ragazzi di De Marchi non deludono agli Interregionali di Conegliano

Un bottino pieno di quattro medaglie per tre atleti, il risultato della spedizione estense targata

Wmac Italia ai campionati interregionali della Wka, svoltisi a Conegliano lo scorso 10 marzo.

Per i ferraresi, capitanati come sempre dal maestro Mauro de Marchi, era la prima esperienza sul terreno della WKA, e questo è stato di stimolo per collezionare ottimi risultati.

Apre le danze il maestro Sergio de Marchi, che si cimenta nei kata cinture nere e nei kata con armi, conquistando in entrambe le categorie il primo gradino del podio; subito dietro di lui il giovane Matteo Lambertini, che lascia dietro di sé tutti gli avversari nei kata meno proprio il suo maestro, regalandosi la medaglia d’argento. D’oro infine anche la prestazione nella kick light di Enrico Bulgarelli, che si aggiudica il primo posto al termine di un match ad alta intensità. Il successo della Wmac di Ferrara è un ottimo viatico per i prossimi impegni agonistici, prima tra tutti la Coppa Italia organizzata a Ferrara il prossimo 24 marzo.