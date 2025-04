Artistica Grosseto: Successi nelle Gare Regionali e Preparazione per la Fase Nazionale

Una prima parte dell’anno impegnativa, ma brillante per l’Artistica Grosseto che si sta preparando all’ultima fase di gare, in programma a maggio, con l’individuale, per proseguire poi con la fase Nazionale di Rimini ed infine con il saggio.

Il Trofeo provinciale Uisp di ritmica ha coinvolto le ginnaste più piccole. Chiusa la serie di appuntamenti in Toscana, con tutte le sezioni impegnate nelle gare regionali Fgi e Uisp. Ottimi risultati conquistati Pisa con le squadre della sezione femminile e a Firenze molto bene la sezione maschile. Ancora a Pisa hanno gareggiato le squadre della femminile nella categoria La3, mentre a Firenze sono arrivate soddisfazioni nel campionato regionale Uisp di ritmica. Nella seconda prova Uisp di ritmica la società del presidente Fabio Nocchi ha conquistato un terzo posto nella classifica generale.

Da evidenziare anche la partecipazione alla prima prova regionale Gaf e Gam del Campionato Csen, organizzata a Paganico, dove l’Artistica Grosseto si è presentata con centocinquanta atleti. Tutte le sezioni, in questi primi mesi dell’anno, hanno portato ottimi piazzamenti. In Lunigiana sono state le ragazze della ritmica a rompere il ghiaccio con tanti risultati importanti nel Campionato regionale Fgi e a Massa Carrara, Montevarchi e Livorno, hanno dato il massimo e ottenuto risultati di rilievo le sezioni di artistica e ritmica.

Da sottolineare anche la partecipazione alle gare disputate tra Livorno e Piombino: trenta le bambine in gara a Livorno per la sezione di artistica femminile nelle categorie La3 e Lb3. Ancora impegni a Piombino, con il Campionato regionale Gr Uisp di ginnastica ritmica, e a Livorno, con ottimi risultati nelle gare regionali Fgi di Lc3 ed Ld3. Nella seconda gara stagionale Fgi, a Livorno, tanti podi per le nostre squadre di serie D e molto bene anche a Pisa, nel campionato Uisp di ginnastica ritmica.

Gare, ma non solo: al teatro Moderno i ragazzi della società hanno partecipato alla quarta edizione di ’Arte in festa’, organizzata dalla Uisp Grosseto in favore di Abio Grosseto.