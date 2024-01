Assemblea annuale. Il Motoclub Fagioli premia i suoi piloti

È culminata con la premiazione di piloti e collaboratori l’annuale assemblea sociale del Moto club "Armando Fagioli" di Cingoli ospitata nel ristorante Villa Ugolini. La riunione ha siglato i 79 anni d’ininterrotta attività del sodalizio presieduto da Luigi Ciattaglia. Presenti all’assemblea il sindaco Michele Vittori con gli assessori Pamela Gigli e Luca Giovagnetti, per la Federazione motociclistica il consigliere nazionale Alessandro Maccioni e Morena Coloccioni referente regionale della Commissione sviluppo attività sportive, Nicola Montalbini ct del settore quad-cross, dirigenti e piloti dell’Ad Majora Racing Team e del Moto club "Dino Sassaroli" di Apiro, Luca Cherubini responsabile del "Tittoni". Il presidente Ciattaglia ha relazionato sui principali dati che hanno segnato l’impegno organizzativo e agonistico. Il "Fagioli" ha 173 soci, una squadra corse con 45 piloti Fmi, 48 Uisp e 16 minicross. Il rendiconto finanziario evidenzia un bilancio in attivo per circa 3.000 euro. Ufficializzato il calendario delle gare di motocross che si disputeranno al "Tittoni": in aprile, il 6-7 campionato regionale Marche-Umbria Mx1, Mx2, 125, mini, e il 20-21 campionato italiano Pro Prestige Mx1, Mx2, femminile; il 15-16 giugno Trofeo Italia Uisp; il 19-20 ottobre, Trofeo delle Regioni "Marinoni" Junior e Trofeo Avvenire categoria debuttanti. Vittori, Maccioni e Montalbini hanno espresso consensi per l’operatività dell’istituzione motoristica cingolana "Stella d’oro del Coni", quindi Tomas Ascani ha gestito il gran finale, protagonista il team dei piloti premiati per i successi e le presenze nelle molteplici competizioni di categoria.

Nella foto, in piedi da sinistra Riccardo Del Mastro, Manuel Savi, David Bracaccini, Gabriele Rossi, Alessandro Bonsignori, Gabriele Soverchia, Mattia Cerquetella, Leonardo Foltrani, Giorgio Grelli, Lorenzo Mascioni; in basso, da sinistra, Matteo Picchio preparatore delle moto, Antonio Latini, Federico Massimo Gigli team manager, il presidente Ciattaglia, Mattia Giampieri.

Gianfilippo Centanni