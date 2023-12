Associazioni. L’Unione Veterani dello Sport assegna il suo premio a Cortini

La sezione forlivese Amleto Casadei dell’Unvs, l’Unione Nazionale Veterani dello Sport, nel corso della sua classica riunione prenatalizia per gli auguri e il riassunto del lavoro svolto nell’anno, hapremiato l’Atleta dell’Anno, momento clou della serata. Il prescelto per il 2023 è stato lo spadista Leonardo Cortini, campione d’Europa Under 17, lo scorso febbraio a Tallin.

"Fin da piccolo – ha raccontato lo stesso Cortini al momento della premiazione – ho capito che non ero portato per gli sport di squadra, come il calcio o il basket, ma per quelli individuali. Tra i tanti ho provato appunto anche la scherma, che mi è piaciuta subito. A sei anni sono arrivato secondo nella mia prima gara: da quel momento non mi sono più fermato, fino a diventare per la prima volta campione italiano di spada in quarta elementare e poi vincere il titolo tra i Cadetti. E pensare che nessuno della mia famiglia ha mai praticato la scherma. Ovviamente, la soddisfazione più grande è stata la conquista del titolo europeo, ma ho anche avuto qualche delusione, per esempio ai Mondiali".

A fare gli onori di casa è stato il presidente dell’Unione Mario Ravioli, che ha ricordato le attività della sezione nel 2023: dalla partecipazione all’organizzazione Corritalia ai premi consegnati nel corso del torneo di calcio benefico Romagna Mia. In giugno è stato premiato il cestista Diego Benzoni, miglior giovane del torneo Marghe, poi i giovani tennisti al 4° Memorial Camporesi, torneo internazionale under 12 del Villa Carpena. Palloni da calcio, basket e minibasket, volley e minivolley, nonché racchette da tennis tavolo e altro sono stati donati alla parrocchia del quartiere S. Benedetto e all’Istituto comprensivo Tina Gori dei Romiti, zone alluvionate.

A latere della premiazione di Cortini, il presidente Ravioli ha conferito tre ulteriori riconoscimenti: al socio Sergio Bordandini per i 25 anni di iscrizione; al giornalista Stefano Benzoni per l’attività finalizzata alla diffusione della pratica sportiva; al socio Pierdomenico Tolomei laureatosi a giugno campione italiano di marcia nella 5 km veterani tra gli M70. Presenti alla serata anche il vicesindaco di Forlì, Daniele Mezzacapo, che ha portato i saluti del sindaco, Giovanni Salbaroli, delegato regionale Unvs, e Gianni Lombardi, dirigente della locale banca Bcc.

u. b.