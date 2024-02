Associazioni. Panathlon, Marilena Rosetti rieletta presidente

Il Panathlon Club Forlì ha peovveduto al rinnovo delle proprie cariche istituzionali per il biennio 2024-2025. Le votazioni sono avvenute martedì 30 gennaio nel corso dell’Assemblea dei Soci e in base al responso sono stati proclamati i componenti del Consiglio; questi ultimi hanno poi provveduto, durante la prima convocazione degli eletti, a stabilire i ruoli che ciascuno di essi andrà a ricoprire.

All’unanimità è stata confermata presidente del sodalizio forlivese Marilena Rosetti, con Mario Fedriga vicepreside vicario, Ivan Balelli vicepresidente, Mirco Bresciani segretario, Antonio Rocchi tesoriere, Maurizio Gioiello addetto stampa, Domenico D’Arcangelo cerimoniere, Giovanni Schibuola consigliere e Alberto Rossi consigliere.

Nella storia del Panathlon Club Forlì, istituito il 14 febbraio 1959, i presidentI sono stati soltanto cinque: Giuseppe Ambrosini (dal 1949 al 1976), Gaio Camporesi (dal 1976 al 2004), Flavio Dell’Amore (dal 2004 al 2007), Giovanni Bucci (dal 2008 al 2013) e appunto Marilena Rosetti (nella foto conl’ex ct azzurro Arrigo Sacchi), in carica dal gennaio del 2014.

Il Panathlon Club Forlì, che annovera attualmente 64 soci, "è ora pronto – si legge nella nota del sodalizio – per programmare e organizzare le sue manifestazioni, a partire già dal prossimo 22 febbraio in cui sarà protagonista l’atletica leggera". Il 14 marzo, invece, è in programma il ‘Premio Salvatore Gioiello’, che verrà assegnato a un giornalista sportivo particolarmente distintosi nella sua attività.