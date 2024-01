Assoluti di danza sportiva. La New Fashion Gia.Man. dance ha conquistato 12 titoli tricolori

Quella sporca dozzina? No, quella meravigliosa dozzina. Passano gli anni ma la partecipazione della New Fashion Gia.Man.Dance ai Campionati italiani assoluti Federazione italiana danza sportiva (Fids) resta sempre fonte di gioie e medaglie. Questa volta ben 12 d’oro al palazzetto "Play Hall" di Riccione, dodici titoli tricolori a cui si sono aggiunti otto argenti e tre terzi posti, per un totale di 23 podi nazionali. Sotto gli occhi dei maestri Manola Fontana e Gianni Crucianelli, nonché dei preparatori tecnici e pluricampioni del mondo Silvia Fontana e Riccardo Ciminari, gli atleti dai colori fucsia-nero hanno dato spettacolo esibendosi sulle note di bachata, salsa e merengue. La manifestazione prevedeva il confronto tra atleti raffrontandoli solo per età, non considerando la relativa classe di appartenenza. Insomma i vincitori sono diventati campioni assoluti 2024 e l’enfant prodige di casa Fashion, il fenomenale Thomas Crucianelli, ci è riuscito addirittura sette volte. Questo in dettaglio l’elenco dei trionfi della scuola morrovallese: Thomas Crucianelli oro in bachata, merengue 15/16, classe U 13/16, caribbean show dance, classe U 15/16, altro oro in coppia con Arianna Zanconi nel caribbean show dance duo mix 15/16 e infine con Symon Crucianelli nel merengue. I fratelli Thomas e Symon hanno ottenuto pure un bronzo nella salsa duo over 17. Per Arianna Zanconi altro primo posto assieme a Francesca Volatili nel merengue over 17. Doppio oro per Simona Marucci tra bachata e merengue più l’argento salsa over50. Sandy Fiore ha primeggiato nel caribbean show dance e assieme a Riccardo Malin è giunta seconda nel caribbean show dance classe U over 17. Infine oro per Francesco Grillo, nessuno come lui nella bachata e si è pure messo al collo due argenti in merengue e salsa over 50.

Andrea Scoppa