Assoluti master di karate. Paglicci campione italiano

di Andrea Lorentini

L’aretino Roberto Paglicci (nella foto) è campione italiano di karate. L’esperto atleta dell’ Karate 1979 ha vissuto una lunga trasferta fino a Taranto per combattere al campionato nazionale Master e, a confronto con avversari di tutta la penisola, ha vissuto la grande soddisfazione di centrare il quarto tricolore della sua carriera. Questo traguardo chiude un 2023 di grandi risultati per Paglicci che ha conosciuto il proprio cuore la scorsa estate con il bronzo ai campionati europei Master in Finlandia e che ha trovato ora seguito con un successo che arricchisce un palmares dove già erano presenti tre titoli italiani conquistati nel 2017, nel 2018 e nel 2021 (oltre a una Coppa Italia nel 2018).

Classe 1969 e impegnato nella categoria Master C 50-55 anni di Kumite (combattimento), Paglicci si è presentato sul tatami dopo una preparazione mirata insieme allo staff tecnico formato da Alessandro Balestrini, Enrico Pelo e Michele Luttini dove ha fatto affidamento anche su un confronto di alto livello con il gruppo di agonisti della società aretina. Nella finalissima con Fabrizio Carpignano del Na Ka Ryu Casale (Al) che, dopo essersi portato sullo 0-3, ha subito una squalifica che ha permesso al rappresentante dell’ Karate 1979 di festeggiare la conquista del titolo tricolore.