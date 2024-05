Ateletica leggera. Titolo provinciale per l’Atletica 85 Faenza. Brilla la squadra femminile cadette

Ai campionati provinciali di prove multiple ragazzi e cadetti di Ravenna, la squadra femminile cadette dell’Atletica 85 Faenza Bcc ha vinto il titolo provinciale, mentre quella maschile cadetti ha portato a casa l’argento. Fra i singoli, bene Alessandro Villa, argento provinciale con 2734 punti nell’esathlon. Tra le cadette, la miglior prestazione è venuta da Mihaela Secrieru, capace di conquistare l’argento provinciale con 2633 punti nel pentathlon. L’Atletica 85 Faenza si è distinta anche a Modena, dove si sono disputati i campionati regionali di prove multiple del settore assoluto. Aurora Bacchini ha vinto il titolo regionale nell’eptathlon con 3824 punti. Grazie alla sua prestazione, l’Atletica 85 ha vinto anche il titolo a squadre. Sempre a Modena, ai regionali master di società, Fiorenza Pierli ha portato a casa l’oro in 4’43’’69. Ottime prove anche per Gloria Venturelli, che ha vinto i 3000m in 11’07’’68, e per Lucia Soranzo, che tra le F75, ha chiuso in 13’59’’92, stabilendo il nuovo record europeo della categoria.