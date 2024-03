Atletica 85 Faenza che doppietta ai provinciali

L’Atletica 85 Faenza ha gareggiato sabato scorso a Marina di Ravenna nelle ultime gare di cross per le categorie giovanili Esordienti, Ragazzi e Cadetti, che assegnavano i titoli provinciali di società.

Le formazioni faentine hanno fatto bottino pieno, chiudendo al primo posto della classifica sia in ambito maschile che in femminile. Una doppietta che ha fatto esultare atleti ed allenatori. A Forlì invece si è disputata la prima edizione della mezza maratona StraForlì sulla distanza di 21km, e nella categoria femminile ha vinto Paola Braghiroli con il tempo di 1h21’14". Vittoria netta, che ha visto distanziata di ben 3’27’’ la seconda classificata. Ottimi risultati, quelli appena raccontati, che premiano il lavoro quotidiano degli atleti del sodalizio faentino. L’Atletica 85 Faenza, si legge nel suo sito, ha come scopo principale "la promozione e l’organizzazione dell’atletica leggera a Faenza e nel suo territorio ed inoltre promuove anche discipline affini e contigue all’atletica leggera per offrire ai soci maggiori opportunità di fare sport e di socializzare".