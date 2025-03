Atletica, a Prato i campionati nazionali di marcia su pista

Prato, 28 marzo 2025 - I migliori “marciatori” d'Italia si sfideranno a Prato, il prossimo 13 aprile, sulla pista dell'impianto “Mauro Ferrari” di via San Martino per Galceti. Il prossimo mese, per l'atletica, coinciderà infatti con i campionati nazionali delle varie categorie. E alcune fasi del “Campionato nazionale di marcia in pista”, organizzate dall'Atletica Prato, si svolgeranno proprio in città. In particolare, il Ferrari ospiterà la terza prova dei 10 km in pista del campionato italiano di società per le categorie “senior”, “promesse” e “junior”. In pista correranno quindi atleti provenienti da tutta Italia, per quel che riguarda le categorie più esperte. Ma nello stesso giorno, l'impianto di atletica ospiterà anche il “Trofeo nazionale” della categoria “cadetti”: si correranno la 10 km “allievi” e la 5 km cadetti e la 3 km cadette. Ed anche in questo caso si tratta di un appuntamento che travalica i confini toscani: Prato è stata scelta per ospitare uno dei tre raggruppamenti interregionali delle due categorie giovanili sopracitate e nel dettaglio riceverà tutte le “promesse” del Centro-Nord (considerando che gli altri due si terranno rispettivamente ad Imperia e ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari). “E' già da qualche anno che organizziamo una fase dei campionati italiani di società, oppure un campionato italiano: lo scorso ottobre, sul viale Galilei, abbiamo organizzato i campionati italiani della 35 km su strada – ha commentato Carmine Romano, dirigente dell'Atletica Prato, indicando gli obiettivi societari e partendo dalle gare di marcia del prossimo mese – siamo sicuri che sarà un momento di sport e di festa. E per la marcia puntiamo ad essere un punto di riferimento anche a livello nazionale”.

G.F.