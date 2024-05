Atletica Ai campionati di società Fidal di Pistoia. Runnerini, che grinta!. In evidenza Giannetti,. Ricci, Goga e Piccini

Un nuovo appuntamento agonistico in quel di Pistoia per i Runnerini Doc Asd Afaph. La kermesse riguardava i campionati di società Fidal Cadetti. Condizioni meteorologiche scomode hanno condizionato la gara sin dalle prime battute con una fastidiosa pioggia. Gabriele Giannetti ha limato il proprio personale negli 80m chiudendo al 9° posto col tempo di 9“7. Nella stessa gara esordio stagionale per Matteo Ricci che si classifica 53° in 11“4. Doppia sfida per il Cadetto del secondo anno Gabriel Christian Goga. Quest’ultimo reduce dall’oro nella gara lucchese nel salto in alto con la misura di 1,68m cede il passo alla sfortuna per una scivolata di troppo e chiude al 7° posto con 1,53m. Per lui un 23° posto negli 80 piani in 10“3. Al loro fiancoEmma Piccini che ottiene un 27° posto nel salto in lungo con la misura di 4,04m. Prossimo appuntamento per i Cadetti è fissato a il 18 maggio a Massa dove si cimenteranno nel salto in lungo e nella staffetta 4x100 con il compagno Nicola Cuturi.

V.B.