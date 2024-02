Atletica Ai campionati italiani di Ancona. Parco Alpi Apuane, festa a tinte tricolori per Nicolò Bedini

Ancora un successo tricolore per Nicolò Bedini (nella foto), la promessa del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar che sui 3000 metri si è imposto nel campionato italiano disputato sulla pista di Ancona. Seguito dal tecnico Francesco Fracassini, l’atleta biancoverde ha tagliato il traguardo per primo grazie ad una entusiasmante progressione finale, chiudendo i 15 giri sul tartan al coperto in 8’04“, stabilendo anche la miglior prestazione in casa apuana sulla distanza. Questo ottimo risultato fa ben sperare anche per la prossima convocazione azzurra per i mondiali universitari di cross che si correranno in Oman il prossimo 18 febbraio.

Successo anche del crossista Marco Zanzottera nella terza prova dell’11esima edizione del "Cross per tutti" di Lissone, nel monzese; mentre c’è anche il buon esordio di Daniele Tarchia, settimo assoluto nel cross corto di 3 chilometri di Volpiano nel torinese. Ioana Lucaci si impone invece nella 37ª edizione della “Maratonina di Vinci“, corsa su strada di 14,9 chilometri. Con questi risultati di rilievo, in casa biancoverde c’è ottimismo per la seconda prova del cross regionale di domani a Barberino del Mugello dove il Parco Alpi Apuane è favorito per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del cross assoluto regionale per la 14ª volta.

