Atletica Ai campionati italiani di Vercelli. Santi e la staffetta regalano due argenti al Parco Alpi Apuane

Due argenti nazionali per gli atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde-Cetilar che a Vercelli hanno partecipato ai campionati italiani Master. Sul 2° gradino del podio sono saliti Fabrizio Santi nelle prova sui 10mila metri e Luciano Bianchi-Fabrizio Santi-Franco Cusinato-Gino Cappelli nella staffetta 4x1500. Nella 3ª edizione della “Da castello a castello“, gara di 10 km a Lerici, vittoria di categoria per Giorgio Davini (SM50), Nicola Matteucci (SM55) e Marco Osimanti (SM60), 3° posto di categoria per Mirco Tomà (SM45) e Francesco Nardini (SM50) e buone prove per Manuel Tilocca, Enrico Piastra, Alessandro Beani, Gabriele Battelli e Paola Lazzini. Alla 32ª edizione del “Trofeo Grazzini“, gara di 14, 5 chilometri a Montecatini Terme, nel pistoiese, 3° posto assoluto per Simona Carradossi, 2° posto di categoria per Federico Gonfiantini (SM55) e Maricica Lucaci (SF60) e buone prove per Giovanni Tommasi, Massimo Rossi e Simone Cimboli.

ma.mu.